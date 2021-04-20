Могильщик медицины. Все скандалы орловского здравоохранения при Залогине

Следственный комитет 20 апреля задержал главу департамента здравоохранения Орловской области Ивана Залогина. Его подозревают в создании бизнесу препятствий и превышении полномочий.

Залогин приехал в Орловскую область по протекции советника губернатора Сергея Лежнева, а сам глава региона Андрей Клычков тщательно оберегал чиновника от скандалов. Однако за три года их набралось столько, что хватит на несколько регионов. «Орелград» — обо всем по порядку.

Апрель-2018. Бюро судмедэкспертизы

Почти сразу после назначения Залогина сотрудников орловского «Бюро судебно-медицинской экспертизы» уведомили о снижении окладов. Несогласных пообещали уволить. Работники обвинили руководителя «Бюро СМЭ» в саботаже и некомпетентности. После поднятой в СМИ шумихи подчиненные Залогина пообещали откатить ситуацию назад.

Осень-2018. Информатизация

Орловские власти решили потратить 63 млн рублей на информатизацию здравоохранения. Однако закупка была составлена так, что выиграть ее могла только одна фирма – белгородская «Софтраст Инк». В документах было прописано, что чиновникам необходима именно «ТМ: МИС SaaS», а права на нее есть только у белгородцев. Это вызвало подозрения, что за составлением документации стоит Иван Залогин.

На аукцион пожаловались конкуренты «Софтраст Инка» — компания «Энтер.Ком» из Иваново. В расследование вмешалась ФАС, а в итоге прокуратура и ФСБ заявили, что «Софтраст Инк» получил 65 млн рублей за «фактически невыполненные работы» по информатизации медицины. На конец 2019 года система, купленная по госконтрактам под патронажем Залогина, полностью не работала ни в одном из учреждений. Впрочем, это не помешало связанной с «Софтраст Инком» компании «Софтраст» (тоже из Белгорода) уже в 2021 году получить еще один контракт от орловского облздрава — теперь на 17 млн рублей. Еще более 60 млн рублей Орловщина потратила на информатизацию в 2020 году.

Зима-лето-2019. Реформа скорой помощи

Зимой 2019 года орловские власти решили сократить отделение скорой помощи в Плещеевской больнице (Орловский район), а сотрудникам – перейти в «Станцию скорой медицинской помощи» (ССМП) Орла. Таким образом укрупненное учреждение должно было обслуживать и Орел, и район.

Как выяснил тогда «Орелград», работникам Плещеевской станции доплачивали «деревенские» выплаты. При переходе на ССМП Орла медики лишались этих доплат.

Спустя два месяца сотрудники ССМП потребовали от Клычкова и Залогина создать «достойные условия и справедливую оплату» работы. Врачи и фельдшеры попросили распространить районные льготы, которые раньше полагались «плещеевке», на всех сотрудников орловской ССМП, потому что теперь они работают на Орловский район.

Когда фельдшеры объединились в профсоюз, Залогин обвинил работников ССМП в политизации вопроса о повышении зарплат и излишней нагрузке. Конфликт привел к итальянской забастовке сотрудников скорой помощи — они отказались от переработок и перешли на одну ставку.

Весна-лето-2019. Кейс Натальи Петиной

26 марта 2019 года правительство Орловской области уволило главврача поликлиники №2 Орла Наталью Петину «в связи с достижением предельного возраста». Закон был на стороне медика – она имела право доработать до 26 июня 2019 года, то есть до истечения срока договора.

По данным «Орелграда», Клычков и Залогин ополчились на Петину, потому что она отказалась подписывать документы по информатизации здравоохранения. Главврач заявила, что работы не были выполнены в полном объеме, и система не функционировала.

Когда Клычков отказался восстановить Петину на работе по требованию прокуратуры, надзорное ведомство подало на губернатора в суд. Перед началом заседаний подчиненные Залогина и другие чиновники пришли в поликлинику №2 с инспекцией. Как сообщал источник «Орелграда», маразм дошел до того, что проверяющие изъяли все карточки пациентов, которых обследовала Наталья Петина как хирург. Заактировали несколько лишних мешков цемента, оставшихся после стройки, и нашли закупку вакцины на 20 тысяч от гепатита не из бюджета Орловской области, а из фонда соцстрахования.

В итоге проверка заключила, что Петина ввела сверхнормативную ставку заведующего эндоскопическим кабинетом под своего супруга, а также все же подписала документы по информатизации. Сама экс-главврач назвала итоги фейком: по ее словам, должность под доктора Владимира Петина ввел прежний глава поликлиники Павел Яковлев в 2008 году. Что касается актов приемки, то Наталья Петина подписала только один из трех, рассказала она.

В итоге прокуратура и Петина выиграла суд с правительством, экс-главврачу потребовали выплатить компенсацию. Депутат областного совета Валентина Остроушко довела информацию о ситуации вокруг Петиной до администрации президента. По ее словам, после этого ее попытался отчитать советник губернатора Сергей Лежнев — как мы помним, давний знакомый Залогина.

Июль-2019. Должанская больница

Глава Должанского района Владимир Марахин на заседании правительства публично озвучил плохое состояние местной ЦРБ. Его выступление было весьма эмоциональным и задело губернатора Андрея Клычкова.

«Хочу доложить, что к больнице и поликлинике Должанского района даже приближаться страшно. Поликлиника не ремонтировалась ещё со времён райкома партии – с 1991 года. Мы, как кони, проводили [там] совещание стоя, даже стульев нет. Вот докладывают, что 11 млрд рублей [потратили] на здравоохранение. Нету у нас здравоохранения! Вымираем мы потихоньку!» — сказал Марахин на совещании. Отметим, что он выступил как раз после доклада Ивана Залогина.

Клычков тогда упрекнул главу района за жалобу словами: «Хорошо приезжать раз в полгода на заседание правительства и говорить о сложной ситуации». А вскоре губернатор назначил проверку Марахина. Сам сельский чиновник отреагировал на решение Клычкова ярко: «У нас что, нельзя ничего говорить на правительстве? Зачем мы тогда на него ездим? Облизывать ручки кабинетов?».

2019-2021. Увольнение детских врачей

Проблему подняла известная певица Наталья Куприянова. По ее словам, из НКМЦ им. Круглой начали массово увольняться врачи. Решение об уходе приняли заведующий отделением гинекологии НКМЦ Алексей Голубенко, врач-гематолог отделения онкологии Алексей Рябко и завотделением онкологии Иван Фисюн. При этом Рябко решил вернуться в Донецк – по его словам, даже в пострадавшем от войны городе больше перспектив, чем на Орловщине.

Залогин тогда заявил, что медики покидают Орловскую область по «субъективным причинам», не связанным с плохими условиями труда. «Мне жаль, что мы теряем таких специалистов, но это жизнь. Будем воспитывать новое поколение врачей».

Когда Лежнев написал, что Фисюн «никуда не собирается уходить», сам врач подтвердил, что Куприянова рассказала о нем правду. «Люди, которые ни разу не были в шкуре родителей онкобольных детей позволяют себе обсуждать, оскорблять и осуждать их, обвиняя в самопиаре и хайпе, коим сами непрерывно грешат. Эти же люди, обложившись ботами в соцсетях и заказными горе-блогерами пытаются пустить пыль в глаза отчаявшимся гражданам и осквернить Наталью Куприянову, которая для развития благотворительности и детской онкологии в Орле и по всей России сделала побольше многих чиновников, вместо того, чтобы признать кадровую проблему в области и проводить правильную социальную политику, удерживая эти самые медицинские кадры», — написал Фисюн (орфография и пунктуация сохранены).

Еще один детский медик, на которого буквально молились орловские родители, — Иван Журило, покинул НКМЦ на стыке 2020 и 2021 годов. Переселенец из Донецка рассказал, что проблемы начались со сменой руководства больницы. Журило запретили преподавать в мединституте ОГУ, а к концу 2020 года на него написали несколько доносов, обвинив в неоказании медицинской помощи.

Когда из-за смерти тещи в декабре 2020 года Журило ушел в отпуск за свой счет, 31 декабря – в его законный выходной – руководство больницы составило акт о прогуле. Уже в 2021 году детский хирург устроился в поликлинику №1 Орла.

2020. Коронавирус

В мае 2020 года Следственный комитет и прокуратура начали проверку по сообщениям СМИ о том, что орловские медики не в полном объеме получают обещанные президентом Владимиром Путиным выплаты за работу с больными COVID-19. Залогин же утверждал, что медики получили деньги в полном объеме – 80 тыс. рублей врачам, 50 тыс. рублей среднему медперсоналу и врачам скорой помощи, 25 тыс. рублей младшему медперсоналу, фельдшерам, медсестрам и водителям экипажей машин скорой.

Фельдшер Дмитрий Серегин в июне рассказывал, что медработникам «не дают даже сделать тесты на коронавирус, боясь увеличить статистику», а из средств защиты у медсестер – «обычный халат».

В июне 2020 года в областной больнице, где не принимали больных коронавирусом, произошла вспышка COVID-19. Ее проверяла прокуратура региона. По словам того же Серегина, за короткий срок заразились 50 медиков из семи отделений. Врачи и медсестры при этом работали без средств защиты, которые есть у ковидных медиков. Серегин утверждал, что когда один из врачей заразился COVID-19, руководство ООКБ не отпустило его с работы. Комментируя вспышку, Залогин назвал ее небольшой.

В июле вспышка COVID-19 произошла уже в орловской областной психбольнице. Там заболели 45 пациентов и 20 сотрудников. При этом о проблеме стало известно из неофициальных источников; Залогин прокомментировал ее только после поднявшейся шумихи. По его словам, коронавирус подтвердился у 45 пациентов и 20 сотрудников.

Ситуация обострилась осенью-зимой 2020 года, когда на Орловщину пришла вторая волна коронавируса. В Орловской области закончились ковидные койки и тесты, из аптек исчезли лекарства. Из-за нехватки врачей облздраву пришлось привлекать ординаторов из Курска. На проблемы орловского здравоохранения несколько раз обращали внимание на уровне правительства и президента.

Между тем Залогина обвиняли в сокрытии реальной ситуации в Орловской области. Активистка Елена Шураева, которая требовала отдать Залогина под суд, написала письмо Владимиру Путину. Среди прочего она пожаловалась, что Залогин сообщает «недостоверные сведения» о «состоянии системы здравоохранения в Орловской области», тогда как в регионе наблюдается «острая нехватка медицинских кадров».

2018-2021. Льготные лекарства и задержание заместителя

На протяжении всей работы Залогина во главе облздрава орловские пациенты сталкивались с лекарственными проблемами. Зачастую в ситуацию приходилось вмешиваться прокуратуре, а апогеем в 2021 году стало «дело облздрава» и задержание заместительницы Залогина — Альбины Королевой.

Один из известных случаев – жалоба орловца Александра Малахова в прокуратуру, ему не выдавали положенные по закону лекарства. В 2010 году Малахову пересадили донорскую почку, но в 2018-м она отказала. В августе 2019-го орловца прооперировали в Москве, ему пересадили почку от трупного донора, и Малахов получил инвалидность 1-ой степени.

В октябре 2019-го орловец рассказал «Орелграду», что ему не выдают четыре наименование положенных лекарств – в депздраве говорят, что не могут обеспечить его этими препаратами, так как торги на закупку лекарств закончились ничем.

В сентябре 2020 года прокурор Орловской области Владислав Малкин лично представлял в суде интересы инвалида, который также не получал положенных по закону льготных лекарств. Это произошло после жалобы инвалида 2-й группы – он не получал некоторые препарат весь 2020-й год.

Во время судебного процесса мужчине всё же выдали необходимые препараты, но только на месяц. Затем обеспечение инвалида лекарствами снова прекратилось. В конце концов, через суд прокуратуре удалось добиться нужных мужчине препаратов.

Но на этом случаи невыдачи лекарств льготникам не прекратились. В конце марта 2021 года на телеканале НТВ вышел сюжет об орловских детях с редкими заболеваниями, которые несколько месяцев не получают дорогие препараты. Главврач детской поликлиники №2 Надежда Кондратьева сослалась на недостаточное финансирование и «жёсткие рамки» от облздрава.

На следующий день СК по Орловской области завёл уголовное дело, которое взял на личный контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. В здании регионального депздрава прошли обыски.

В начале апреля в рамках «дела облздрава» силовики задержали заместителя Залогина – Альбину Королеву. Она – одна из четырех «топ-менеджеров» департамента здравоохранения Орловской области. Именно в её обязанности входит обеспечение инвалидов лекарствами и лечебным питанием.

Как позднее сообщили в СК, федеральный центр вовремя перечислил деньги на закупку препаратов, но в орловском облздраве поздно объявили аукционы. В результате дети не получали льготные лекарства и питание с января по март 2021 года.

В чем обвиняют Залогина

Прокуратура и ФСБ установили, что компания «Диализный центр Нефрос-Калуга» обратилось в облздрав за лицензией. Залогин отказал фирме, однако выдал лицензию другой компании, которая заявила почти такие же условия, как и «Нефрос-Калуга».

Арбитражный суд признал отказ Залогина недействительным, и прокуратура попросила СК возбудить на Залогина уголовное дело. Следственный комитет согласился.

По делу проходит также неназванный подчиненный Залогина, который внес в акт проверки «Нефрос-Калуги» формальные нарушения. На самом деле они не могли повлиять на отказ в лицензии, добавили в СК.

ИА «Орелград»