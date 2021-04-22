Подрядчика «Титаника» в Орле попытаются освободить от ответственности

Уже 23 апреля адвокаты могут попросить суд переквалифицировать дело в более лёгкую статью

Руководителя компании «Союзинформ», которая является подрядчиком скандально известного медицинского центра «Титаник» в Орле, попытаются защитить от уголовной ответственности, узнал «Коммерсант».

По данным издания, уже 23 апреля защита Максима Селиванова попросит суд переквалифицировать дело из «особо крупного мошенничества» на более лёгкую статью о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности.

«Можно только посочувствовать следствию, которое пинками загнали в более тяжкую квалификацию, хотя по всем признакам это преступление совершено в предпринимательской сфере», — рассказал адвокат обвиняемого. Представители защиты считают, что если дело переквалифицируют на более лёгкую статью, то его могут прекратить за истечением срока давности.

Напомним, уголовные дела возбудили по следам 2012-2014 годов, когда «Орелгосказачик» принял от подрядчика «Союзинформ» фактически невыполненные работы, проведенные по поддельным актам. Таким образом с «Титаника» вывели более 230 млн рублей. В эти годы на госпредприятии сменилось несколько управленцев. Здесь успели поработать экс-глава администрации Орла, советник губернатора Клычкова Александр Муромский, Александр Ященко, Дмитрий Носков и арестованный за «крышевание» игорного бизнеса Андрей Ерш.

Прокурор области Владислав Малкин лично выезжал на «Титаник». В результате прокуратура заставила следователей активизировать работу. Директору «Союзинформ» Максиму Селиванову предъявили обвинение. А чуть ранее нашли статью и для Сергея Кочергина, бывшего директора АО «АИЖК Орловской области». По версии следствия, через подконтрольное ООО «АСК Инжиниринг» Кочергин вывел 136 миллионов рублей, выделенных из областного бюджета на строительство медицинского центра.

ИА «Орелград»