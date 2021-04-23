Залогин не признал вину и избежал СИЗО

Главе орловского облздрава уже предъявили обвинение

Советский райсуд Орла отправил под домашний арест главу департамента здравоохранения Орловской области Ивана Залогина. Ему предъявили обвинение в создании бизнесу препятствий и превышении должностных полномочий.

В Следственном комитете добавили, что Залогин не признал вину в инкриминируемых преступлениях.

Ивана Залогина задержали 20 апреля на рабочем месте. Прокуратура и ФСБ установили, что компания «Диализный центр Нефрос-Калуга» обратилось в орловский облздрав за лицензией. Залогин отказал фирме, однако выдал лицензию другой компании, которая заявила почти такие же условия, как и «Нефрос-Калуга». Арбитражный суд признал отказ Залогина недействительным.

По делу проходит также неназванный подчиненный Залогина, который внес в акт проверки «Нефрос-Калуги» формальные нарушения. На самом деле они не могли повлиять на отказ в лицензии, добавили в СК.

При обыске у Залогина нашли более 5,5 млн рублей в отечественной и иностранной валюте.

ИА «Орелград»