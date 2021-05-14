Парахин временно выйдет из «Единой России» из-за уголовного дела

Леонид Музалевский заявил, что это личное решение мэра

Мэр Орла Юрий Парахин временно не будет числиться в «Единой России» из-за возбуждённого против него уголовного дела, сообщили «Орловские новости».

Секретарь регионального отделения партии Леонид Музалевский заявил, что это личное решение Парахина: «Так что его не надо просить, он это действие сам сделал. В понедельник мы будем этот вопрос рассматривать».

Напомним, ранее стало известно, что на Юрия Парахина завели уголовное дело о халатности. По версии Генпрокуратуры, в 2018 году мэр не отремонтировал две дороги в деревне Кондырева, зато обновил другую улицу и проезд к своему дому за бюджетные деньги.

Издание FLB выяснило, что в апреле 2021 года СК предложил Парахину согласиться на отказ от возбуждения уголовного дела в связи с истечением срока давности. Мэр не согласился – в таком случае он фактически признал бы вину и лишился поста градоначальника.

ИА «Орелград»