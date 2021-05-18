Парахина временно исключили из «Единой России»

Решение связано с уголовным делом, которое возбудили на мэра Орла

Мэра Орла Юрия Парахина исключили из «Единой России» на время расследования уголовного дела в отношении градоначальника. Об этом сообщается на сайте орловского отделения партии.

«Решением Президиума регионального политического совета Орловского регионального отделения партии «Единая Россия» 17 мая 2021 г. приостановлено членство в партии Парахина Юрия Николаевича», — говорится в сообщении.

В партии добавили, что решение принято именно из-за возбуждения против Парахина уголовного дела. Ранее сообщалось, что мэр Орла сам инициировал свое временное исключение из ЕР.

Напомним, 11 мая стало известно, что на главу Орла завели уголовное дело. По данным Генпрокуратуры, в 2018 году Парахин за бюджетные деньги обновил дорогу к своему дому и улицу Мира в деревне Кондырева — вместо двух других улиц в той же деревне, прописанных в муниципальном контракте.

Сам Парахин объяснял свое уголовное дело «технической ошибкой» в документах. Позже он выразил убеждение, что «если на чиновника не заведено уголовное дело, значит, он плохо работает».

ИА «Орелград»