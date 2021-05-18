Парахина временно исключили из «Единой России»

18.5.2021 | 13:42 Новости, Политика

Решение связано с уголовным делом, которое возбудили на мэра Орла

Парахин

Мэра Орла Юрия Парахина исключили из «Единой России» на время расследования уголовного дела в отношении градоначальника. Об этом сообщается на сайте орловского отделения партии.

«Решением Президиума регионального политического совета Орловского регионального отделения партии «Единая Россия» 17 мая 2021 г. приостановлено членство в партии Парахина Юрия Николаевича», — говорится в сообщении.

В партии добавили, что решение принято именно из-за возбуждения против Парахина уголовного дела. Ранее сообщалось, что мэр Орла сам инициировал свое временное исключение из ЕР.

  • Напомним, 11 мая стало известно, что на главу Орла завели уголовное дело. По данным Генпрокуратуры, в 2018 году Парахин за бюджетные деньги обновил дорогу к своему дому и улицу Мира в деревне Кондырева — вместо двух других улиц в той же деревне, прописанных в муниципальном контракте.
  • Сам Парахин объяснял свое уголовное дело «технической ошибкой» в документах. Позже он выразил убеждение, что «если на чиновника не заведено уголовное дело, значит, он плохо работает».

ИА «Орелград»

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