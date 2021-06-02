«Сидели с подружками, выпивали». Орловчанка рассказала, почему бросила ребенка об пол

По словам девушки, она подняла руку на ребенка впервые

22-летняя орловчанка, на которую завели два уголовных дела из-за жестокого обращения с сыном, дала интервью телеканалу «Первый областной». Напомним, накануне в Сети появилось видео, как девушка поднимает плачущего ребенка из кроватки, трясет его, а затем поднимает и бросает об пол.

«Сидели с подружками, выпивали. Истерика началась у малыша. Я не могла его никак успокоить. Меня это раздражало, бесило. Сначала по лицу его ударила, а потом об пол кинула», — рассказала девушка.

Она подчеркнула, что инцидент произошел в семье впервые. Девушка признала вину и раскаялась.

Напомним, мальчика, которому 1 год и 8 месяцев, изъяли из семьи и поместили в НКМЦ им. З.И. Круглой. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Кроме уголовных дел на мать, следователи завели еще одно — по факту бездействия органов опеки.

ИА «Орелград»