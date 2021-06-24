На Руслана Перелыгина составили протокол за незаконную агитацию

Полицию возмутил ролик, который эсер выложил в день выборов в 2020 году

Полиция составила протокол на депутата горсовета Орла, лидера регионального отделения «Справедливой России» Руслана Перелыгина за незаконную агитацию во время предвыборной кампании 2020 года. Фото отрывка документа опубликовал «Орлец». В УМВД по Орловской области фактически подтвердили «Орелграду» подлинность документа, Перелыгин отказался от комментариев.

«Административный материал направлен в суд для принятия решения в соответствии с действующим законодательством», — сказали в УМВД.

По данным «Орлеца», речь идет о ролике, который Перелыгин выложил 13 сентября – в последний день выборов в горсовет. Видео называлось «Доброе утро, орловчане! С новыми силами врываемся в новый день! Всем отличного выходного!». Лидер эсеров стоял на фоне партийного баннера.

Полиция нашла в видеообращении «признаки побуждения к голосованию граждан за кандидата» Руслана Перелыгина. Напомним, на тот момент он был депутатом орловского облсовета, но по итогам выборов перебрался в горсовет Орла вместе с братьями Виталием и Игорем Рыбаковыми.

Статья 5.10 КоАП, по которой полиция составила на Перелыгина протокол, грозит штрафом в размере 5000-20 000 рублей. Для должностных лиц наказание серьезнее – 30 000-50 000 рублей. Когда протокол полиции рассмотрит суд, неизвестно.