В Орловской области выросли тарифы на свет

С 1 июля жителям региона придется больше платить за электроэнергию.

Компания «Орловский энергосбыт» напоминает о том, что с 1 июля 2021 года в Орловской области изменились тарифы на электроэнергию для населения. Соответствующий приказ был издан областным управлением по тарифам и ценовой политике еще 25 декабря 2020 года. Согласно ему, тарифы на свет в первой половине текущего года не менялись, но во второй половине они подросли. Это касается не только населения, но и приравненных к нему категорий потребителей.

Конкретные цифры отныне выглядят так. Базовый тариф в городских населенных пунктах в домах, оборудованных газовыми плитами, в пределах социальной нормы потребления вырос с 4 до 4,2 рубля за кВт*ч, сверх социальной нормы – с 5,54 до 5,8 рубля за киловатт. Отметим, что в данном случае имеется в виду однотарифный учет с применением одноставочного тарифа. То есть, в этом случае нет разделения по времени суток.

В отличие от него многотарифный учет ведется с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток. Цены здесь тоже выросли. Так, тариф в пределах ночной зоны (с 23.00 до 7.00) увеличился в пределах социальной нормы с 2,8 до 2,94 рубля за киловатт, сверх социальной нормы – с 3,82 до 4,06 рубля. За свет в полупиковую зону (10.00-17.00 и 21.00-23.00) орловцам теперь придется платить по 4,2 и 5,8 рубля в пределах и за пределами соцнормы, в пиковую зону (7.00-10.00 и 17.00-21.00) – по 5,05 и 6,97 рубля соответственно.

ИА «Орелград»