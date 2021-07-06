Орловская фирма заплатит 150 тысяч за пренебрежение к зерну

При проверке предприятия были выявлены нарушения условий хранения зерна.

В Орловской области крупное сельхозпредприятие после проведения внеплановой выездной проверки было привлечено к административной ответственности за целый ряд нарушений, допущенных при хранении, реализации и декларировании продукции. Как уточнили в пресс-службе Территориального управления Россельхознадзора, речь идет о нарушениях требований технического регламента «О безопасности зерна».

В частности, в ходе проверки инспекторы зафиксировали факт хранения 1693 тонн зерна «в условиях, не обеспечивающих его безопасность и сохранность потребительских свойств». Также предприятие обвинили в том, что оно выпустило в обращение 275 тонн зерна прошлогоднего урожая без оформления деклараций о соответствии и 631,8 тонны — без указания сведений о декларации в товаросопроводительных документах. Как пояснили в ТУ Россельхознадзора, указанное бездействие «не обеспечивает прослеживаемость перемещаемой зерновой продукции».

Кроме того, фирму поймали на недостоверном декларировании 5700 тонн продовольственной пшеницы. Сообщается, что эта продукция не исследовалась на остаточные количества действующих веществ пестицидов, использованных при ее производстве. Административные материалы по итогам проверки рассмотрел арбитражный суд Орловской области. Он признал фирму виновной и назначил ей несколько наказаний за различные нарушения, начиная от предупреждения и заканчивая штрафом в размере 150 тысяч рублей. Также фирме выдано предписание об устранении нарушений при декларировании зерна. На сегодняшний день действие декларации о соответствии прекращено.

ИА «Орелград»