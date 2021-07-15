Почти 7000 га брошенной земли нашли под Орлом

Управление Россельхознадзора сообщило о результатах земельного контроля.

В текущем году нарушения требований земельного законодательства в Орловской области были выявлены на площади 6695 га. Речь идет о землях сельскохозяйственного назначения, которые не вовлечены в оборот и буквально зарастают. Для сравнения, в Курской области за такой же период времени выявлено 2260 га брошенных, по сути, земель.

Такие данные привели в территориальном управлении Россельхознадзора. Сообщается, что всего в первой половине текущего года специалистами этого ведомства было проконтролировано 35 130 га земель сельскохозяйственного назначения, в том числе 19 901 га в Орловской области. Фактически, треть проверенной орловской земли оказалась заросшей.

«Основным нарушением стало зарастание земель сельскохозяйственного назначения сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью, — подчеркнули в ТУ Россельхознадзора. — Таких нарушений выявлено 301 на площади 8929 га».

Впрочем, на сегодняшний день по предписаниям инспекторов введено в сельскохозяйственный оборот уже 4485 га, в том числе 3507 га в Орловской области. По остальным площадям неиспользуемых земель в адрес их пользователей направлено 75 предписаний об устранении выявленных нарушений.

«Кроме того, управлением Россельхознадзора активно использовалась такая мера, как выдача предостережений, позволяющая существенно снизить риск совершения хозяйствующими субъектами административных правонарушений и избежать применения мер административного воздействия, — добавили в ведомстве. — Всего с начала года выдано 132 предостережения, проведено свыше 160 консультаций по разъяснению требований действующего законодательства».

ИА «Орелград»