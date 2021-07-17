К психиатру отправили орловца, ударившего ребенка электрошокером

Под Орлом вынесли обвинительный приговор хулигану.

Вступил в законную силу обвинительный приговор Залегощенского районного суда Орловской области, вынесенный по уголовному делу о хулиганстве и применении в отношении малолетнего ребенка насильственных действий. Как уточнили в пресс-службе райсуда, местный житель был признан виновным по статьям 116 и 213 УК РФ. Было установлено, что в качестве оружия он использовал фонарь с встроенным в него электрошоковым устройством. Преступление было совершено осенью 2020 года на дороге, расположенной вблизи местного села.

Как передает суд, хулиган напал на ребенка без какого-либо повода. Электрошокером он нанес «один удар в область левой ноги и один удар электрическим током при помощи этого же устройства в область правого глаза». Как отмечает суд, указанные действия «причинили малолетней потерпевшей физическую боль и телесное повреждение, которое оценивалось как не причинившее вред здоровью человека по признаку отсутствия кратковременного расстройства здоровья и не повлекшее незначительную стойкую утрату общей трудоспособности».

Подсудимый свою вину признал, безуспешно оспорив при этом квалификацию действий в виде хулиганства. Кстати, его проверили на вменяемость и признали «вменяемым в отношении содеянного». Однако судебные эксперты установили, что «изменения психики подсудимого, не исключая вменяемости, лишали его на период инкриминируемого деяния возможности в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими».

В результате суд назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. С осужденного также взыскана компенсация морального вреда в пользу ребенка. Одновременно суд назначить ему меру медицинского характера в форме принудительного амбулаторного наблюдения и лечения у врача-психиатра. Приговор не обжаловался и вступил в законную силу.

ИА «Орелград»