Клычков вновь заявил о планах остаться на посту губернатора

27.7.2021 | 14:20 Новости, Политика

При этом недавно он допустил свой уход в Госдуму

Клычков

Губернатор Орловской области Андрей Клычков снова заявил, что собирается остаться на посту главы региона. Об этом он рассказал в прямом эфире в Instagram.

«Осенью я никуда не ухожу. Надеюсь, что после выборов недельку отпуска возьму, детей отвезу к маме и просто высплюсь», — заявил Клычков.

Напомним, ранее стало известно, что в 2021 году он баллотируется в Госдуму по федеральному списку от КПРФ, где находится на пятом месте. Клычков неоднократно опровергал слухи о сложении полномочий губернатора.

Тем не менее, в середине июля он признался, что вопрос о его уходе с поста решится после самих выборов. Они пройдут 19 сентября.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования