Клычков вновь заявил о планах остаться на посту губернатора

При этом недавно он допустил свой уход в Госдуму

Губернатор Орловской области Андрей Клычков снова заявил, что собирается остаться на посту главы региона. Об этом он рассказал в прямом эфире в Instagram.

«Осенью я никуда не ухожу. Надеюсь, что после выборов недельку отпуска возьму, детей отвезу к маме и просто высплюсь», — заявил Клычков.

Напомним, ранее стало известно, что в 2021 году он баллотируется в Госдуму по федеральному списку от КПРФ, где находится на пятом месте. Клычков неоднократно опровергал слухи о сложении полномочий губернатора.

Тем не менее, в середине июля он признался, что вопрос о его уходе с поста решится после самих выборов. Они пройдут 19 сентября.

ИА «Орелград»