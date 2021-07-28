В Орловской области стало больше пара и горячей воды

28.7.2021 | 9:30 Новости, Общество

Производство электро- и теплоэнергии в регионе выросло по сравнению с прошлым годом.

В Орловской области выпуск электроэнергии в июне 2021 года составил 79,2 миллиона кВт*ч, что на 17,5 процента больше, чем год назад. Пара и горячей воды выработано 106,2 тысячи Гкал, и этот показатель на 25,2 процента превышает результат июня 2020 года. Такие оперативные данные приводит Орелстат. По оценкам специалистов, в первой половине текущего года в регионе было произведено электроэнергии 645,3 миллиона кВт*ч, а пара и горячей воды – 1,998 миллиона Гкал. Это выше уровня аналогичного периода прошлого года на 13 и 13,1 процента соответственно.

Что касается промышленного производства в целом, то по итогам первого полугодия его объемы выросли на 14 процентов по сравнению с январем-июнем 2020 года. Положительная динамика отмечена на предприятиях сферы обрабатывающих производств, где индекс промышленного производства составил 113,1 процента.

Еще более высокие показатели зафиксированы в энергетическом секторе, а также отрасли, связанной с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений. Там индексы производства сложились на уровне 116,6 и 137,9 процента соответственно. При этом статистики отмечают, что снижение объемов производства по сравнению с прошлым годом по-прежнему сохраняется в сырьевом секторе, где индекс производства составляет всего 77,6 процента.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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