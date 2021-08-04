В Орле задержали несовершеннолетних агитаторов от КПРФ

Три девушки в возрасте 16-17 лет раздавали газеты возле Городского парка

Вечером 4 августа полиция в Орле задержала трех несовершеннолетних девушек, которые агитировали за кандидата от КПРФ рядом с Городским парком. Об этом «Орелграду» стало известно из собственных источников.

Собеседник агентства уточнил, что двум девушкам – 16 лет, еще одной – 17. Они разместили на порожках разборную конструкцию с изображением кандидата в орловский облсовет от КПРФ и раздавали газеты, похожие на партийную «Орловскую искру».

Источник «Орелграда» отметил, что сам факт размещения баннера с коммунистом — вне закона из-за ограничений по коронавирусу, введенных губернатором Андреем Клычковым (кстати, тоже представителем КПРФ). Таким образом, организаторам агитации грозит наказание по статье 20.2 КоАП РФ о вовлечении несовершеннолетних в незаконные собрания.

Ранее в незаконной агитации за КПРФ обвинили начальника управления образования Орла Сергея Шарова. По данным депутата горсовета Евгения Косогова, чиновник приехал с кандидатом от коммунистов в школу №37 и потребовал от и.о. директора организовать голосование за политика учителей и родителей.

ИА «Орелград»