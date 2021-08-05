Водителя грузовика наказали за смертельное ДТП с автобусом в Орле

5.8.2021 | 17:21 Новости, Происшествия

Суд назначил мужчине три года колонии-поселения

В Орле суд вынес приговор водителю грузовика, который устроил смертельное ДТП с автобусом на улице Раздольной. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

Напомним, авария случилась утром 19 января напротив гипермаркета Metro. Сотрудники ГИБДД тогда установили, что грузовик МАЗ ехал со стороны улицы Михалицына в сторону улицы Бурова. Выехав на встречную полосу, он протаранил ПАЗ. В результате погиб водитель автобуса, а пассажиры получили травмы.

Северный райсуд Орла признал шофера грузовика виновным в нарушении ПДД, которое привлекло к смерти человека. Ближайшие три года водитель проведет в колонии-поселении. Кроме того, на три года его лишили водительских прав. Отметим, что приговор пока не вступил в законную силу.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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