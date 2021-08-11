Орловские пожарные получили 5 новых тракторов

С их помощью они смогут бороться с лесными пожарами

В Орловской области пожарные получили в своё распоряжение 5 новых тракторов, сообщили в правительстве региона.

Тракторы «Беларус-1025.3» снабжены прицепами и толкателями для расчистки пожарных дорог от упавших деревьев.

В орловской обладминистрации подчеркнули, что тракторы купили с экономией в 5,8 млн рублей. На эти деньги планируют купить дополнительное оборудование, в том числе пожарную цистерну.

Технику закупили в рамках национального проекта «Экология». За два с половиной года реализации программы Орловская область обзавелась 29 единицами лесопожарной техники.

ИА «Орелград»