В Орловской области за несколько дней сбили уже третьего мотоциклиста

Очередное ДТП произошло в поселке Колпна.

В поселке Колпна Орловской области водитель сбил мотоциклиста, что стало уже третьим подобным инцидентом всего за несколько дней.

Как сообщает ГИБДД, в понедельник 23 августа, в 17.10 63-летний водитель «Лада Гранта» столкнулся с 17-летним мотоциклистом, который управлял STELS. ДТП произошло на улице Комсомольская и для молодого парня оно закончилось травмами.

Вчера «Орелград» сообщал о двух аналогичных, но гораздо более трагичных случаях. Оба они произошли в субботу. Под Орлом насмерть сбили водителя ««Хонда VFR1200F», а на улице Кромская тяжелые травмы получил водитель BSE PH 125.

ИА «Орелград».