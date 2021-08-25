Лежнев пообещал возобновление ремонта Красного моста в сентябре

25.8.2021 | 17:12 Новости, Общество

При этом закончить проект всё ещё рассчитывают вовремя — к ноябрю 2022 года

Советник губернатора Орловской области по СМИ Сергей Лежнев пообещал, что уже в сентябре работы на Красном мосту в Орле возобновятся. По словам политика, подрядчик будет работать в две смены и сдаст проект вовремя — к ноябрю 2022 года. Об этом Лежнев рассказал изданию «ОрелТаймс».

Напомним, мост закрыли на ремонт 1 февраля, но уже 21 апреля работы заморозили. Причиной стало несоответствие проектных документов реальным характеристикам моста. Исправить ошибку и возобновить работу в правительстве пообещали в течение месяца, то есть, к концу мая. По состоянию на конец августа, этого так и не произошло. В частности, 23 августа Андрей Клычков в прямом эфире в социальных сетях признался, что проект до сих пор не исправили.

Как уже писал «Орелград», гендиректору компании «Ремспецмост», которая занимается реконструкцией Красного моста, правоохранительные органы предъявили обвинение. По версии следствия, он предоставил правительству региона фальшивые документы об участии компании в реставрационных работах.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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