Орловская прокуратура взяла на контроль экологическую катастрофу

Взяты для анализа пробы воды и почвы.

Вопрос об экологической ситуации в Кромском районе взят на контроль прокуратурой Орловской области. Идет проверка, в ходе которой устанавливаются детали произошедшего.

Ранее «Орелград» сообщал о том, что на реке Крома зафиксированы признаки промышленного сброса вредных веществ. Стоит едкий запах, поверхность и берега усыпаны мертвой рыбой. При этом, река Крома впадает в Оку, что ставит под угрозу здоровье жителей областного центра.

В настоящий момент контролирующие органы взяли пробы воды и почвы. Прокуратура анонсирует «исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования» по каждому из нарушений, которые будут установлены.

Поскольку зафиксировано причинение вреда окружающей среде, не исключены возбуждения уголовных дел против виновников происшествия.

По предварительной информации, инцидент связан с работой животноводческого комплекса в соседнем, Сосковском, районе.

«В Кировском сельском поселении Сосковского района находится животноводческий комплекс. Отходы утилизируют по специальной шланговой системе. Из поврежденной трубы в реку попали нечистоты. В ситуации разбирается полиция», — сообщает ГТРК «Орёл».

ИА «Орелград».