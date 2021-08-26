Инвалидам в Орле запретили митинговать и пикетировать

Под временные санкции подпала общественная организация.

В Орле приостановлена деятельность городской общественной организации инвалидов «Соломон». Как следует из официального сообщения управления Министерства юстиции Российской Федерации по Орловской области, сделано это на основании ведомственного распоряжения. Санкции, причины которых не уточняются, будут действовать в течение пяти месяцев, вплоть до 19 января 2022 года. Впоследствии они могут быть продлены по решению госоргана. Добавим, что указанная организация была зарегистрирована региональным управлением Минюста России в июле 2017 года.

С момента приостановления деятельности приостанавливаются и ее права, в том числе потенциальные права учредителя средств массовой информации. Также ей запрещается организовывать и проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирование и иные массовые акции или публичные мероприятия. В период приостановки организации нельзя принимать участие в выборах. Также запрещено использовать банковские вклады, за исключением расчетов по хозяйственной деятельности и трудовым договорам, возмещению убытков, причиненных ее действиями, уплате налогов, сборов и штрафов.

Как ранее писал «Орелград», в июле 2021 года региональное управление Минюста России издало такое же распоряжение в отношении Урицкой районной общественной организации инвалидов и ветеранов боевых действий. Ее деятельность приостановлена сроком на 6 месяцев – в период с 14 июля 2021 года по 14 января 2022 года. Запреты для данной организации наложены аналогичные, включая запреты на собрания, митинги, демонстрации и другое.

ИА «Орелград».