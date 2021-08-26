Орловская полиция повторно напомнила о 500 000 рублей за информацию о пропавшей девочке

Из этого можно сделать вывод, что прорыва в поисках пока не произошло.

Орловские полицейские снова обратились к жителям области с предложением 500 000 рублей за информацию о пропавшей Виктории Гнедовой. Последний раз 9-летнюю девочку видели еще 18 июня. Именно тогда она ушла из своего дома в селе Казарь Залегощенского района.

Следственный комитет возбудил дело об убийстве, однако розыскные мероприятия продолжаются до сих пор. Следовательно, есть шанс найти ребенка живым.

«Орелград» уже писал о серьезном денежном вознаграждении, которое полагается за помощь в поисках. Судя по всему, на данный момент такая информация еще не поступила.

ИА «Орелград»