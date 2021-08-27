Жительница Орла перевела мошенникам два миллиона, взятых в кредит

В Орле очередной крупный случай телефонного мошенничества.

Орловская полиция приняла заявление у женщины, которая перевела телефонным мошенникам более двух миллионов рублей, взятых в кредит, сообщает пресс-служба УМВД.

48-летней жительнице Орла поступил телефонный звонок от человека, представившегося сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил ей о том, что в Москве кто-то якобы попытался от ее имени взять банковский кредит. По легенде мошенников, работники банка почувствовали неладное, и мужчина скрылся в неизвестном направлении.

После этого поступил второй звонок – якобы от сотрудника банка. Женщине предложили самостоятельно взять кредит (чтоб никому другому не достался), обналичить деньги и перевести их на четыре «безопасных счета».

Далее потерпевшая следовала телефонным инструкциям мошенников и перевела аферистам 2 миллиона 340 тысяч рублей. В очередной раз возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Ранее «Орелград» сообщал о таком же преступлении, против жительницы Мценского района. Она перевела злоумышленникам 420 000 рублей.

Иногда такие преступления раскрываются, но пресс-служба УВМД в очередной раз обратилась к жителям с просьбой проявлять бдительность при общении с незнакомыми людьми по телефону. Особенно, если они представляются работниками банка. Современные технологии позволяют подделывать телефонные номера, принадлежащие официальным организациям.

Также нужно понимать, что настоящие работники банка никогда не будут обращаться к клиенту с просьбой о переводе средств на «безопасные счета».

ИА «Орелград»