Орловцы равнодушно отнеслись к введению платы за гаражи

Областные власти опубликовали протокол публичного обсуждения.

Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области опубликовал протокол публичного обсуждения проекта постановления регионального правительства. Как уже писал «Орелград», у жителей региона была возможность в течение двух недель высказаться о возможном утверждении «Порядка определения платы за использование земельных участков, находящихся в государственной собственности Орловской области, земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями».

Основными целями обсуждения были выявление общественного мнения в отношении проекта правового акта, осуществление диалога организатора с представителями общественности, подготовка предложений и рекомендаций по обсуждаемым вопросам, а также учет мнения населения при разработке проекта. На сайте областной администрации был опубликован не только сам проект, но и пояснительная записка к нему. Из протокола следует, что «комментарии и замечания в адрес организатора общественного обсуждения не поступали».

Из «обсужденного» проекта следует, что размер платы и порядок ее взимания за использование земель, госсобственность на которые не разграничена, устанавливается нормативным правовым актом органа местного самоуправления. При этом величина платы за использование такой земли в течение календарного года устанавливается равной величине земельного налога за участок. Размер платы за участки, находящиеся в госсобственности, будет рассчитываться пропорционально площади предполагаемого места размещения объекта, то есть гаража, стоянки и прочее. При этом будет учитываться календарный срок использования земли. Если земля находится в собственности Орловской области, размер платы рассчитывается департаментом и утверждается при заключении договора использования участка.

ИА «Орелград»