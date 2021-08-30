УФАС признало «Орелоблэнерго» нарушителем

Антимонопольный орган вынес решение по делу о закупке автомобиля.

Комиссия управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области вынесла решение по делу о нарушении антимонопольного законодательства, фигурантом которого стало АО «Орелоблэнерго». Компания с государственным участием официально признана нарушителем закона о защите конкуренции. Предписание ей решили не выдавать, поскольку аукцион, легший в основу дела, был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем. Однако вопрос об административной ответственности антимонопольный орган постановил рассмотреть в установленном законом порядке.

Напомним обстоятельства этого спора. Как уже писал «Орелград», в мае этого года жалобу в Орловское УФАС подала подмосковная компания «ТД «Техэнергохолдинг» из города Пушкино. Заявитель указал на нарушения, допущенные, по его мнению, аукционной комиссией. «Орелоблэнерго» планировало приобрести для своих нужд легковой автомобиль. Проблема возникла из-за того, что в аукционной документации был четко указан товарный знак, модель и фирменное наименование объекта закупки.

Проще говоря, компания хотела приобрести исключительно пятиместный автомобиль «Лада Ларгус», за который готова была выложить не более 824,9 тысячи рублей. Из материалов следует, что указание конкретного товарного знака или требования к закупаемому к товару, свидетельствующие о его конкретном производителе, без использования слова «или эквивалент» и при отсутствии специфики такого товара приводят к созданию необоснованных препятствий для участников закупки. Это влечет сокращение количества потенциальных участников аукциона, что является признаком ограничения конкуренции.

К аналогичным выводам в ходе рассмотрения дела пришли сотрудники антимонопольной службы. Они усмотрели в действиях АО «Орелоблэнерго» нарушение части 1 статьи 17 Федерального закона «О защите конкуренции». Ведь если бы организаторы закупки добавили слова «или эквивалент» или не стали бы указывать конкретную модель, фирменное наименование и производителя, то потенциальные участники могли бы предложить эквивалентные автомобили других производителей, имеющие аналогичные технические характеристики.

ИА «Орелград»