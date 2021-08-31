Клычков рассказал об источнике удушающего запаха над Орлом

31.8.2021 | 10:00 Важное, Новости, Происшествия

На предприятии «Орелмало» произошел выброс химикатов.

Губернатор Андрей Клычков в прямом эфире сетевых аккаунтов рассказал жителям о причинах неприятного запаха, который почувствовали многие орловцы.

Напомним, в выходные жители Орла были обеспокоены из-за едкого химическим запаха, который особенно сильно чувствовался в Заводском районе города.

По его словам, источником запаха было предприятие «Орелмасло».

«На самом деле мы понимаем, что именно этот завод является причиной выбросов. Роза ветров повела все на город. Соответственно, запах в том числе и сероводорода. Сероводород объясняется тем, что используются химикаты при производственном процессе. Договорились сегодня, что будет заменен этот химикат и плюс в течение месяца руководство предприятия пообещало принять меры по закупке нового оборудования, для того, чтобы не допускать подобных выбросов», сообщил Клычков.

ИА «Орелград»

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