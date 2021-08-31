Орловца оштрафовали на 150 тысяч рублей за нерадивость

Молодой человек напрочь забыл о том, что детям надо помогать.

В Орловской области очередной алиментщик в полной мере испытал на себе действие законов, направленных на защиту прав несовершеннолетних. Как уточнили в пресс-службе управления ФССП России по Орловской области, под пристальное внимание попал 28-летний житель Дмитровского района. Ранее суд обязал его ежемесячно выплачивать на содержание несовершеннолетнего сына четверть всех видов заработка или иного дохода. Впрочем, вряд ли у мужчины имелся доход, так как он нигде не работает.

Но это не является основанием для освобождения от уплаты алиментов. Приставы говорят, что нерадивый отец никакой материальной помощи ребенку не оказывал. Когда его задолженность по алиментам превысила 100 тысяч рублей, на него завели административное дело. Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст.5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Дмитровец получил наказание в виде 20 часов обязательных работ.

«Однако мужчина назначенные часы не отработал, в связи с чем, в соответствии с ч.4 ст.20.25 КоАП РФ, за данное правонарушение суд вынес ему наказание в виде наложения административного штрафа в размере 150 тысяч рублей, — рассказали в УФССП. — Но на путь исправления мужчина так и не встал и не предпринял попыток погасить долг хотя бы частично. В связи с этим, дознавателем отделения судебных приставов в отношении должника по алиментам было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) и передано в суд».

Теперь нерадивому отцу грозит более суровое наказание. Максимально возможное из них — лишение свободы на срок до 1 года.

ИА «Орелград»