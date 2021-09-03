Подозреваемого в хищении миллионов при строительстве «Титаника» вернули в орловское СИЗО

3.9.2021 | 16:14 Закон и порядок, Медицина, Новости

Срок содержания Селиванова под стражей продлен.

Прокуратура Орловской области добилась отмены решения суда об освобождении Максима Селиванова, сообщает пресс-служба ведомства.

23 августа Заводской районный суд принял резонансное решение – освободить из СИЗО Максима Селиванова, главного фигуранта уголовного дела о хищении миллионов рублей при строительстве многопрофильного медицинского центра на Бульваре Победы (в народе – «Титаник»). Согласно решению суда, подсудимый должен был находится под домашним арестом.

Судя по комментариям в социальных сетях, это решение вызвало удивление и возмущение со стороны многих жителей города. Прокуратура области также решила не мириться с произошедшим — она не согласилась с позицией суда и на постановление районного суда было принесено апелляционное представление.

Областной суд удовлетворил представление. Теперь срок содержания Селиванова под стражей продлен.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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