Под Орлом женщину обманули на миллион

Женщина собиралась нарушить закон, но сама стала потерпевшей.

Мошенник обманул жительницу Болховского района более чем на миллион рублей, сообщает пресс-служба УМВД.

57-летняя женщина доверилась незнакомому мужчине, который предложил за деньги решить щекотливый вопрос. Дело в том, что один из родственников потерпевшей был привлечен к уголовной ответственности.

Мошенник утверждал, что сможет добиться смягчения обвинения. Получив 1 миллион 110 тысяч рублей, мужчина не стал ничем помогать, а просто потратил деньги на свои цели.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. В результате задержан 40-летний житель Колпнянского района. Ему уже предъявлено обвинение по статье «мошенничество».

ИА «Орелград»