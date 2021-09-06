Под Орлом женщину обманули на миллион

6.9.2021 | 11:00 Закон и порядок, Новости

Женщина собиралась нарушить закон, но сама стала потерпевшей.

Мошенник обманул жительницу Болховского района более чем на миллион рублей, сообщает пресс-служба УМВД.

57-летняя женщина  доверилась незнакомому мужчине, который предложил за деньги решить щекотливый вопрос. Дело в том, что один из родственников потерпевшей был привлечен к уголовной ответственности.

Мошенник утверждал, что сможет добиться смягчения обвинения. Получив 1 миллион 110 тысяч рублей, мужчина не стал ничем помогать, а просто потратил деньги на свои цели.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. В результате задержан 40-летний житель Колпнянского района. Ему уже предъявлено обвинение по статье «мошенничество».

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования