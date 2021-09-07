Проигнорировавшие требования инспекторов орловцы предстали перед судом

Два землевладельца получили наказания за отказ предоставить документы.

Как сообщает Территориальное управление Россельхознадзора, сразу два жителя Орловской области предстали перед мировыми судами по одинаковому обвинению. Административные дела на них были заведены по статье 19.7 КоАП РФ (непредставление сведений). Дело в том, что ранее в отношении обоих орловцев были проведены проверки соблюдения требований земельного законодательства.

В одном случае инспектор управления Россельхознадзора истребовал у гражданина, владельца проверяемого земельного участка, необходимые ему документы. На это был отведен строго определенный срок. Однако орловец требования должностного лица проигнорировал и документы не представил. В другом случае управление выдало гражданину предостережение – владельца земельного участка обязали «принять меры по недопущению совершения административного правонарушения в сфере земельных отношений» и отчитаться об этом. Однако уведомление об исполнении требований в установленные сроки в ТУ Россельхознадзора также не поступило.

За подобное правонарушение штраф для граждан составляет от 100 до 300 рублей. Но мировые суды на первый раз не стали нарушителей штрафовать. Оба виновника привлечены к административной ответственности в виде предупреждения. Однако отметим, что при повторном нарушении наказание будет гораздо более жестким.

ИА «Орелград»