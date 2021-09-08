Случайная находка на тротуаре едва не сломала судьбу орловчанки

8.9.2021 | 9:00 Закон и порядок, Новости

Женщина позарилась на чужой кошелек и предстала перед судом.

Как сообщает Дмитровский районный суд, местная жительница стала фигуранткой уголовного дела о тайном хищении чужого имущества с банковского счета. Как следует из приговора, весной 2021 года она совершила случайную находку на улице — нашла лежавший на тротуаре кошелек. Внутри находилось 20 рублей и банковская карта. Подсудимая решила обратить в свою пользу деньги, находившиеся на карте. Кстати, всего на счету владельца потерянного кошелька лежало 2328 рублей.

В суде пояснили, что дама направилась в ближайший магазин и начала скупать там различные товары. Расплачивалась она отдельными транзакциями, помня о денежном лимите на бесконтактные платежи без введения пин-кода. Подсудимая «вычистила» карту почти полностью. Пока она ходила за покупками, настоящий владелец карты обратился за помощью в полицию.

Вычислили злоумышленницу очень быстро, а чеки по совершенным ею покупкам стали главным доказательством ее вины в суде. Впрочем, отпираться она и не стала. Еще до суда женщина возместила потерпевшему причиненный материальный ущерб и признала вину. Но от наказания ее это не спасло. Суд приговорил женщину к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года. Приговор еще не вступил в законную силу.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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Орелград. 2021 год

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