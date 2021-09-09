Прокуратура нашла нарушения в работе ООО «Орелмасло»

9.9.2021 | 14:50 Новости, Происшествия

Завод загрязнял воздух вредными веществами.

Прокуратура Орловской области зафиксировала нарушения экологических правил со стороны предприятия «Орелмасло», сообщает пресс-служба ведомства.

«Проверка проведена с выходом на место с привлечением специалистов Приокского межрегионального управления Росприроднадзора и Управления Роспотребнадзора по Орловской области. В ходе проверки зафиксированы факты превышения нормативов предельно-допустимых выбросов на двух источниках предприятия. Кроме того, установлен выброс вредного (загрязняющего) вещества, сведения о котором не включены в имеющееся у организации разрешение на выброс веществ в атмосферный воздух. Экспертные заключения проб атмосферного воздуха, произведенных на территории, прилегающей к производственной площадке предприятия, показали несоответствие качества воздуха установленным нормативам. По результатам проверки прокуратурой Заводского района г. Орла в суд направлено исковое заявление об обязании АО «Орелмасло» провести ряд мероприятий по устранению нарушений, в том числе установить дополнительное очистное оборудование.», — говорится в пресс-релизе прокуратуры.

Напомним, 28 и 29 августа жители Орла жаловались на едкий удушающий запах. Особенно сильно это ощущалось в Заводском районе города. Прокуратура оперативно объявила о начале проверки по данному факту.

Источник выбросов был обнаружен достаточно быстро. Губернатор Клычков посетил предприятие и встретился с его руководством. Со стороны ООО «Орелмасло» прозвучали обещания в кратчайшие сроки сменить систему очистки воздуха.

ИА «Орелград»

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