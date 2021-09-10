Потенциально ядовитое поле нашли под Орлом

Орловскую агрофирму обвинили в создании угрозы причинения вреда.

В Орловской области к административной ответственности привлечено ООО «Васильевское», специализирующееся на возделывании сельскохозяйственных культур. Компания и ее ответственный работник, признанный виновным за допущенное нарушение, заплатят административные штрафы. Само нарушение было выявлено сотрудниками Территориального управления Россельхознадзора, которые провели внеплановую документарную проверку.

Как пояснили в пресс-службе этого ведомства, было установлено, что компания использовала на посев 21,6 тонны семян рапса, гречихи и сои собственного производства, засеяв ими в общей сложности 236 гектаров земли. Нарушение же выразилось в том, что эти семена предварительно не были проверены на сортовые и посевные качества.

«Высев непроверенных семян может повлечь за собой возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде, так как в непроверенном посевном материале могут содержаться семена вредных, ядовитых, наркосодержащих, а также карантинных сорных растений», — говорят в ТУ Россельхознадзора.

Штраф за нарушение законодательства РФ в области семеноводства сельскохозяйственных растений составил 5500 рублей. Кроме того, компании выдано предписание об устранении нарушений и внесено представление. В ТУ Россельхознадзора добавили, что в текущем году специалистами этого ведомства выявлено уже 3,6 тысячи тонн семян, посеянных без документов, удостоверяющих сортовые и посевные качества.

ИА «Орелград»