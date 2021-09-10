Устроивший кровавую драму ревнивец получил 8,5 лет колонии

Облсуд поставил точку в деле о покушении на убийство.

Судебная коллегия по уголовным делам Орловского облсуда оставила без изменения срок лишения свободы, который в качестве наказания ранее был назначен жителю Болхова. Подробности рассказали в пресс-службе облсуда. Из сообщения следует, что семейная пара прожила в браке более 18 лет. Постепенно чувства остыли, а отношения разладились. В какой-то день супруги выпили дома и поругались. Женщина пригрозила записать слова мужа на диктофон, а затем решила прогнать его из дома. Мужчину это разозлило. Он схватил топор и со словами: «Я тебя сейчас убью!» — нанес ей не менее 10 ударов обухом по голове, после чего нанес несколько ударов ножом.

«Женщина потеряла сознание, когда пришла в себя, смогла позвонить родственникам и попросить о помощи, — говорят в облсуде. — Муж в это время уже пытался остановить кровотечение. Родственники жили неподалеку и быстро прибежали, а, увидев произошедшее, сразу вызвали полицию и скорую помощь».

Вскоре женщина подала на развод, муж переехал жить к родителям. У супруги появился новый ухажер, и ревнивец решил с ним разобраться. Он улучил момент и сел в машину соперника. Там сначала пытался его задушить ремнем безопасности, затем нащупал в салоне канцелярский нож и нанес им несколько ударов. Лезвие сломалось, и в этот момент потерпевший сумел выбраться из машины. Тогда ревнивец сел за руль, завел двигатель и намеренно сбил соперника. После чего вышел из машины и продолжил наносить удары сломанным ножом. Жизнь потерпевшего спас счастливый случай.

«Истекающего в крови мужчину, а рядом с ним и нападавшего увидели проезжавшие сотрудники скорой помощи, они подумали, что произошла авария, остановились, забрали пострадавшего, а второй от помощи отказался, — говорят в облсуде. — Оказавшись в карете «скорой», израненный мужчина рассказал медикам, что его пытались убить. Эксперт пришел к выводу, что телесные повреждения у потерпевшего образовались от 30 травмирующих воздействий».

Суд признал ревнивца виновным в нескольких преступлениях, включая покушение на убийство, и назначил ему наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. Приговор обжаловали обе стороны. Осужденный считал его слишком суровым и просил о смягчении наказания. По его версии, никого убивать он не собирался, с соперником у него произошла обоюдная драка. Что касается нападения на жену с топором, то, оказывается, осужденный просто хотел ее успокоить. Представитель гособвинения посчитал приговор, наоборот, слишком мягким и тоже его обжаловал. Но облсуд оставил срок лишения свободы прежним.

ИА «Орелград»