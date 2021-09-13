Крупнейшим импортером орловского зерна осталась Латвия

Прибалтийская республика лидирует среди покупателей из зарубежья.

Как сообщает управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, в текущем году под контролем сотрудников этого ведомства с территории двух подведомственных регионов экспортировано уже более 560 тысяч тонн подкарантинной продукции. В частности, за рубеж отправлено 90 тысяч изделий из древесины, тары и упаковочных материалов. На них оформлено свыше 11,8 тысячи фитосанитарных сертификатов, а сама продукция отправлена в 28 стран.

При этом в ведомстве отмечают, что основной экспортным товаром, если брать именно подкарантинную продукцию, является зерно и продукты его переработки. Всего в текущем году в другие государства отправлено 427 тысяч тонн такой продукции. Из них 167 тысяч пришлось на Орловскую область, остальное – на Курскую. Наиболее активным покупателем орловского и курского зерна, как и раньше, является Латвия. На долю этой страны приходится примерно 60 процентов всего закупаемого иностранцами зерна. Второе место занимает Беларусь с 30 процентами от общего объема закупок, оставшиеся 10 процентов распределили между собой Китай, Литва, Монголия, Узбекистан, Армения и другие страны.

«На экспорт отправлены такие культуры, как пшеница, ячмень, кукуруза, рапс, соевые бобы, гречиха, горчица, — перечисляют в ТУ Россельхознадзора, — из продуктов переработки зерна — солод, крупы и хлопья в ассортименте, мука, лузга и другие».

ИА «Орелград»