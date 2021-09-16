Орловский инспектор может «сесть» за взятку в 18 000 рублей

16.9.2021 | 16:31 Закон и порядок, Новости

До этого было возбуждено еще девять аналогичных уголовных дел.

Следственный комитет возбудил дело против инспектора орловского департамента надзорной деятельности за взятку в размере 18 000 рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

В апреле прошлого года он получил вышеназванную сумму за то, что поставил на учет трактор. «Сервис» также включал в себя выдачу регистрационных документов без фактического осмотра. Сделка происходила через посредника, но конфиденциальность все же соблюсти не удалось.

Для госслужащего это уголовное дело стало уже десятым, юбилейным, из числа возбужденных против него. Предварительное действие находится на завершающем этапе.

ИА «Орелград»

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