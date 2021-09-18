Четверть орловцев уже отдали свои голоса на выборах

Информация по состоянию на 15.00

Более 25% жителей Орловской области уже проголосовали на выборах в Госдуму, облсовет и ряд муниципальных советов. Это уже более 150 000 человек.

В этом году голосование проходит на протяжении трех дней — 17, 18 и 19 сентрября.

Представители практически всех политических партий говорят о большом количестве нарушений российского законодательства. Зачастую встречаются нарушения, которые, казалось, остались в далеком прошлом.

С подробностями можно ознакомиться на специальной странице «Орелграда», посвященной инцидентам, происходящим в дни голосования.

ИА «Орелград»