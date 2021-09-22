С мэра Орла Парахина взяли подписку о невыезде

Дело о дороге к тещиному дому.

Мэру Орла Юрию Парахину предъявлено обвинение. С него взяли подписку о невыезде. Об этом сегодня сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Орловский градоначальник уже давно находился под следствием в качестве подозреваемого в злоупотреблениях должностными полномочиями.

Кроме этого, правоохранительные органы заинтересовались более масштабными вопросами, к которым Парахин, возможно, имеет отношение. А именно — коммерческими организациями, которые могут быть аффилированы действующему мэру.

«На основании материалов прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту нецелевого расходования бюджетных средств и злоупотребления полномочиями должностными лицами администрации Орловского района при ремонте автодорог по ул. Свободы и ул. Бугристая в д. Кондырева.

При координирующей роли прокуратуры бывшему главе Орловского района, в настоящее время занимающему должность мэра г. Орла, Юрию Парахину следствием предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Уголовное дело находится на завершающей стадии расследования.

Кроме того, в настоящее время прокуратура совместно с налоговым органом проводит проверку в связи с выявлением признаков так называемого дробления бизнеса организациями, аффилированными Юрию Парахину. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры реагирования», — сообщила пресс-служба прокуратуры.

Сегодня в Орле состоялось координационное совещание руководителей правоохранительных органов региона, состоявшееся под председательством прокурора области Владислава Малкина. На нем обсуждались результаты проверок прокуратуры за исполнением законодательства в сфере противодействия коррупции.

ИА «Орелград»