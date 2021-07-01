СМИ: мэру Орла Юрию Парахину предъявили обвинение

В Следственном комитете отказались комментировать информацию

Мэру Орла Юрию Парахину предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили «Орловские новости» со ссылкой на издание FLB.ru.

В Следственном комитете отказались комментировать данные СМИ. «СК данную информацию не комментирует», — сказал собеседник «Орелграда».

Следствие считает, что в 2018 году на посту главы Орловского района Парахин за бюджетные деньги обновил дорогу к своему дому и улицу Мира в деревне Кондырева. Между тем муниципальный контракт предполагал ремонт двух других улиц в той же деревне.

Сам Парахин называл свое уголовное дело технической ошибкой, а также говорил, что «если на чиновника не заведено уголовное дело, значит, он плохо работает». Из-за уголовного дела Парахина временно исключили из «Единой России».

Депутаты горсовета Орла пытались инициировать отставку Парахина с поста мэра Орла, однако «Единая Россия» выступала в защиту градоначальника. Также Парахин неоднократно получал поддержку от губернатора Андрея Клычкова. В итоге он продолжает руководить городом.

ИА «Орелград»