В Орле пьяный посетитель кафе жестоко избил незнакомца

На молодого человека завели дело, которое уже рассмотрел суд.

Советский районный суд города Орла разобрался в нюансах преступления, которое по «пьяной лавочке» совершил местный ранее не судимый житель. Молодого человека признали виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда, не опасного для жизни человека, но вызвавшего длительное расстройство здоровья. Суд установил, что преступление было совершено из хулиганских побуждений.

Инцидент произошел в апреле 2021 года. В первом часу ночи на улице Лескова нетрезвый посетитель вышел из кафе и без видимой причины «прицепился» к стоявшему у входа молодому человеку, ранее ему не знакомому. Хулиган сам спровоцировал словесный конфликт и сам же начал драку. Точнее говоря, это было избиение, потому что потерпевший только защищался.

Хулиган нанес ему, как установил суд, не менее тринадцати ударов кулаками по лицу. Потерпевшему позднее пришлось обратиться за помощью к медикам. К счастью, травмы оказались не опасными для здоровья. Дебошир был задержан сотрудниками полиции и тут же изменил свое поведение. Он сразу раскаялся в содеянном и начал активно давать признательные показания, всем своим видом показывая, что активно способствует расследованию.

Кстати, это ему помогло – подсудимый был признан виновным по ч.2 ст. 112 УК РФ и получил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. Также был частично удовлетворен гражданский иск потерпевшего. Последний просил взыскать с обидчика в его пользу компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей. Но суд счел эту сумму завышенной и снизил ее до 120 тысяч.

ИА «Орелград»