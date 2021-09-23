Орловские власти провалили старт отопительного сезона

К концу сентября почти половина многоквартирных домов не отапливается.

По состоянию на сегодняшний день лишь 43% орловских многоквартирных домов получили обещанное отопление.

«На комитете по ЖКХ Орловского горсовета обсудили старт отопительного сезона. По информации, предоставленной администрацией города, из 1919 многоквартирных домов тепло пришло только 1100, а это лишь 43% от общего числа.

Основной причиной слабых показателей были названы большое количество порывов и несогласованность управляющих компаний и тепловиков. В общем, фраза о неготовых коммунальщиках вновь приобрела актуальность», — сообщает «Орелтаймс».

Отметим, что губернатор Орловской области Андрей Клычков публично обещал начать отопительный сезон еще 15 сентября.

А на прошлой неделе мэр Орла Юрий Парахин устроил «разнос» подчиненным и требовал исправить ситуацию к началу этой недели.

ИА «Орелград»