В Орле юноша украл у «тещи» драгоценности ценой почти в миллион

Молодой человек ходил в гости до тех пор, пока не стащил все украшения.

Дело о затяжной и довольно необычной краже чужого имущества рассмотрел Советский районный суд города Орла. Местный житель был признан виновным в особо крупной краже. Из материалов дела следует, что в прошлом году юноша зачастил в гости к молодой девушке. Приходил он каждые несколько дней. Мама девушки настолько привыкла к этим визитам, что спокойно уходила из дома, оставляя не только дочь, но и других своих детей как бы на попечение гостя.

Последний, как выяснилось, наведывался в гости не просто так. Его целью было вовсе не общение с девушкой, а драгоценности ее матери, которые та держала в шкатулке в своей комнате. Суд установил, что во время практически каждого визита гость находил момент, когда за ним никто не наблюдал. Он пробирался в комнату матери и похищал из шкатулки часть украшений. В общей сложности утащил драгоценностей более чем на 820 тысяч рублей.

Хозяйка квартиры занимается бизнесом и, видимо, может позволить себе крупные траты на ювелирные изделия. Следствию и суду она пояснила, что доверяла молодому человеку, поэтому кража стала для нее вдвойне неприятным сюрпризом. Подсудимый признался, что похищенные ценности относил в ломбард и сдавал их по заниженной цене. Найти драгоценности не удалось, так как хозяйка ломбарда, в свою очередь, отвезла их в Москву, где продала таким же дельцам.

Суд приговорил «гостя» к принудительным работам сроком на 2 года, которые он будет отбывать в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исправительной системы. Пять процентов из его заработной платы будет удерживаться в доход государства. Кроме того, удовлетворен иск потерпевшей о возмещении имущественного ущерба, причиненного преступлением. Осужденного обязали выплатить ей более 820 тысяч рублей.

ИА «Орелград»