Опасная бойня обнаружена под Орлом

Убойный пункт работал с грубыми нарушениями ветеринарно-санитарных правил.

О выявленных нарушениях сообщила пресс-служба Территориального управления Россельхознадзора, сотрудники которого провели проверку совместно с Ливенской межрайонной прокуратурой. Проверяющие осмотрели убойный пункт в городе Ливны. Владеет им местный индивидуальный предприниматель. К подобным пунктам предъявляются довольно строгие требования ветеринарного законодательства. Проверка показала, что в Ливнах далеко не все они соблюдаются.

В ТУ Россельхознадзора привели целый перечень грубых нарушений, вскрытых при проверке. Например, проверяющие не обнаружили сигнальной системы, которая должна в обязательном порядке использоваться для остановки процесса убоя при выявлении особо опасной болезни. Производственное помещение убоя и первичной переработки не оснащено необходимым оборудованием, в том числе промаркированными емкостями для мойки и дезинфекции.

Рабочее место для разделки туш не отгорожено перегородкой, что повышает риски загрязнения, а это чревато распространением болезней. Шкуропосолочное помещение не оборудовано столами для посола шкур, ларями для хранения соли и емкостями для засолки шкур. Кроме того, в убойном пункте отсутствуют специальные закрывающиеся емкости для сбора непищевых отходов, а также емкости для ветеринарных конфискатов с маркировкой — «утиль», «уничтожение». По факту выявленных нарушений ИП привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

ИА «Орелград»