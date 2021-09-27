Опасная бойня обнаружена под Орлом

27.9.2021 | 9:15 Новости, Происшествия

Убойный пункт работал с грубыми нарушениями ветеринарно-санитарных правил.

О выявленных нарушениях сообщила пресс-служба Территориального управления Россельхознадзора, сотрудники которого провели проверку совместно с Ливенской межрайонной прокуратурой. Проверяющие осмотрели убойный пункт в городе Ливны. Владеет им местный индивидуальный предприниматель. К подобным пунктам предъявляются довольно строгие требования ветеринарного законодательства. Проверка показала, что в Ливнах далеко не все они соблюдаются.

В ТУ Россельхознадзора привели целый перечень грубых нарушений, вскрытых при проверке. Например, проверяющие не обнаружили сигнальной системы, которая должна в обязательном порядке использоваться для остановки процесса убоя при выявлении особо опасной болезни. Производственное помещение убоя и первичной переработки не оснащено необходимым оборудованием, в том числе промаркированными емкостями для мойки и дезинфекции.

Рабочее место для разделки туш не отгорожено перегородкой, что повышает риски загрязнения, а это чревато распространением болезней. Шкуропосолочное помещение не оборудовано столами для посола шкур, ларями для хранения соли и емкостями для засолки шкур. Кроме того, в убойном пункте отсутствуют специальные закрывающиеся емкости для сбора непищевых отходов, а также емкости для ветеринарных конфискатов с маркировкой — «утиль», «уничтожение». По факту выявленных нарушений ИП привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования