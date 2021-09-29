Орловская фракция «Справедливой России» не признает итоги голосования

29.9.2021 | 11:54 Новости, Политика

О нарушениях в ходе выборов напомнили в первые же минуты первой сессии облсовета. 

Фракция «Справедливой России» в орловском облсовете не признает итогов голосования в Колпне, Орле и Орловском районе. Об этом сообщил руководитель фракции Руслан Перелыгин сразу после открытия первой сессии регионального парламента.

По словам Перелыгина, ситуация в Колпне «пахнет уголовным делом», а его партия планирует «дожимать» ситуацию. Коллеги по депутатскому корпусу, в свою очередь, включили Руслана Перелыгина в комиссию по подсчету голосов.

Отметим, что в результате масштабных нарушений сразу на девяти избирательных участках результаты выборов уже признаны недействительными.

ИА «Орелград»

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