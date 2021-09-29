Установлена причина таинственной смерти сторожа в Орле

Государственная инспекция труда вынесла свое заключение о причинах ЧП.

Государственной инспекцией труда в Орловской области объявила о завершении расследования смертельного несчастного случая, произошедшего 27 августа 2021 года в ООО «Жилстройиндустрия». В пресс-службе ведомства уточнили, что в тот день коллеги обнаружили мертвым сторожа этого предприятия, находившегося на своем рабочем месте. По факту смерти было начато расследование, проверялось несколько версий.

Была проведена и обязательная в подобных случаях судебно-медицинская экспертиза. Согласно ее заключению, сторож умер от общего заболевания, то есть причиной его смерти не было «воздействие какого-либо производственного фактора». На основании экспертного заключения инспекция труда данное происшествие квалифицировала как несчастный случай, не связанный с производством. Это означает, что ответственность за смерть сторожа предприятие не понесет.

Как уже писал «Орелград», подобное заключение было вынесено и в июле 2021 года, когда инспекция труда расследовала обстоятельства несчастного случая, произошедшего в компании «МельИнвест». Напомним, тогда скончался водитель этого предприятия, занимавшийся в тот день перевозкой зерна. Примечательно, что ранним утром он успешно прошел предрейсовый медицинский осмотр. А спустя семь часов другой водитель обнаружил его лежащим под машиной и не подающим признаков жизни.

Как сообщала тогда инспекция труда, очевидец вызвал службу спасения и сообщил о случившемся коммерческому директору своего предприятия. Приехавшая бригада скорой помощи констатировала смерть водителя. Эксперты установили, что умер он от сердечного заболевания, поэтому ЧП также было квалифицировано как несчастный случай, не связанный с производством.

ИА «Орелград»