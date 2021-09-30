Под Орлом из-за курения сгорели веранда, чердак и комната жилого дома

Неосторожность при курении стоила значительной части имущества.

В поселке Залегощь из неосторожного обращения с огнем при курении произошел пожар в частном доме. Сгорели веранда, чердак и жилая комната на 16 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Сигнал о пожаре поступил вчера в 17.44. Горел жилой дом на улице Комсомольской. Прибыв на место, пожарные обнаружили сильное задымление. Благодаря своевременной помощи удалось не допустить дальнейшего распространения огня. Большая часть дома была спасена.

В отличие от некоторых аналогичных пожаров, в Залегоще обошлось без человеческих жертв.

ИА «Орелград»