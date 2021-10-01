Под Орлом самогонщицу дважды поймали на «живца»

Женщина последовательно была привлечена к административной и уголовной ответственности.

Жительница райцентра Хотынец Орловской области умудрилась дважды угодить в крупные неприятности, причем оба раза события развивались по одинаковому сценарию. Как следует из материалов возбужденного в отношении нее уголовного дела, прошлой весной полиция получила оперативную информацию, что пенсионерка на дому торгует самогоном. В России, напомним, правила изготовления и торговли спиртным строго регламентированы, эта сфера регулируется государством.

В частности, для производства и продажи алкоголя требуется государственная лицензия. Кроме того, продукция должна проходить строгий контроль, иначе она может принести вред здоровью человека. Именно поэтому полицейские организовали проведение проверочной закупки. Под их наблюдением местный житель пришел в гости к бабушке и приобрел у нее бутылку самогона за 100 рублей. С ее собственных слов, вскоре после этой сделки к ней домой пришли сотрудники полиции и сказали, что у нее была проведена проверочная закупка, в ходе которой был установлен факт продажи самогона.

В апреле 2020 года ее вызвали в отдел полиции, где ей заявили, что изготовленный и проданный ею самогон, согласно экспертному заключению, опасен для жизни и здоровья человека при его употреблении вовнутрь. После этого на пенсионерку завели административное дело, оштрафовали на 30 тысяч рублей и предупредили, что в следующий раз ответственность может стать уже уголовной.

Прошел год, и пенсионерка вновь попалась на ту же уловку. К ней домой пришел давний знакомый, который не раз помогал по хозяйству ее невестке. Последняя о нем хорошо отзывалась. Поэтому пенсионерка, видимо, и решила продать гостю бутылку самогона за те же 100 рублей. Но только она это сделала, как выяснилось, что и данный покупатель оказался «подсадным». Самогонщицу во второй раз поймали на «живца». На нее завели уголовное дело, самогон отправили на экспертизу. Последняя вновь показала, что жидкость представляет собой реальную угрозу для жизни того, кто ее выпьет.

Свою вину бабушка признала частично. Она настаивала на том, что не занималась регулярной продажей самогона, а изготавливала его для собственных нужд, а именно для растирки и компрессов. Продала же она, с ее слов, всего одну бутылку, да и то потому, что это был знакомый. Кроме того, бабушка пожаловалась на низкую пенсию и заявила, что в тот момент она остро нуждалась в деньгах, поэтому и решилась на продажу самогона. Оценив представленные доказательства, суд признал пенсионерку виновной по статье 238 Уголовного кодекса РФ и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

ИА «Орелград»