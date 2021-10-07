Телефонные мошенники за сутки ограбили двух жительниц Орловской области

Полиция призывает граждан не переводить деньги неизвестным лицам.

В Орловской области продолжаются случаи телефонного мошенничества. За минувшие сутки еще две жительницы региона перевели свои деньги аферистам. Об этом сообщила пресс-служба УМВД.

50-летняя жительница Болховского района перевела преступникам 330 тысяч рублей.

«Ей на телефон позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов, и сообщили, что по ее счету обнаружена подозрительная активность и кто-то пытается списать имеющиеся у нее денежные средства. Выполняя действия звонящих и соблюдая режим конспирации, потерпевшая отправилась в областной центр, где в банке она сняла хранящиеся на ее счете сбережения – 330 тысяч рублей, и после этого посредством терминала она перевела наличные на якобы безопасный счет, продиктованный собеседником. Спустя несколько дней потерпевшая пришла в банк, где ей рассказали, что она стала жертвой злоумышленников», — рассказали в полиции.

По этой же схеме была обманута 48-летняя жительница Орла. Она обогатила злоумышленников на 80 тысяч рублей.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье «мошенничество».

Орловское УМВД призывает граждан к бдительности:

«Полиция в очередной раз предупреждает: если Вам позвонили с номера 8-495, 8-499, 8-800, либо любого другого номера, представились сотрудником банка или правоохранительных органов, и сообщили, что с Вашей карты произошло несанкционированное списание денежных средств, выполнен вход в Ваш личный кабинет, либо на Вас оформили или пытаются по Вашим персональным данным оформить кредит, знайте – это мошенники!

Помните, что злоумышленники могут использовать подменные номера, принадлежащие официальным организациям. Не выполняйте никаких действий, незамедлительно завершите разговор и перезвоните в банк по номеру, указанному на карте или официальном сайте, или дежурную часть территориального органа внутренних дел, обязательно набрав номер заново собственноручно, и уточните всю необходимую информацию.

Предупредите о подобных случаях своих родных и близких. Во всех ситуациях, вызывающих сомнение, позвоните людям, которым доверяете, или в полицию по номеру 02 (с мобильного 102) и проконсультируйтесь с сотрудниками».

ИА «Орелград»