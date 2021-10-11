Конфискованный в Орле спрей для хорьков уничтожат

Товар с нарушением правил предлагался покупателям в ветеринарной аптеке.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел административные материалы, составленные сотрудниками территориального управления Россельхознадзора по итогам проверки ветеринарной аптеки. Она расположена в Орле, но является одной из торговых точек зарегистрированной в Подмосковье аптечной сети. Надзорное ведомство просило привлечь орловскую аптеку к административной ответственности по ч.4 ст.14.1 КоАП РФ с назначением ей штрафа в размере 100 тысяч рублей и уничтожением изъятых у нее недоброкачественных лекарственных препаратов для ветеринарного применения.

Кстати, представитель компании в письменном отзыве на заявление факт правонарушения признал, но просил при этом применить меру наказания в минимальном размере. Поясним, что ранее в отношении аптеки была проведена плановая выездная проверка. Компания имеет лицензию на осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения. Однако в ходе проверки были выявлены нарушения лицензионных требований. Самыми грубыми из них стали нарушения, связанные с хранением лекарств.

В частности, в аптеке не велся учет препаратов, срок годности которых составляет менее одной трети от всего срока годности. Хотя такие препараты на момент проверки имелись. Не было и специальной зоны для хранения препаратов с истекшим сроком годности, а также лекарств в поврежденной упаковке, недоброкачественных, фальсифицированных или контрафактных. Между тем, на момент проверки в аптеке имелись препараты с истекшими сроками годности и хранились они в подсобном помещении совместно с кормами. В частности, проверяющие обнаружили в кладовке просроченную суспензию и инсектоакарицидный спрей для грызунов и хорьков, а также различные мази. Были найдены препараты для ветеринарного применения с неустановленными сроками хранения после вскрытия флаконов. При этом флаконы оказались вскрыты, но кем и когда – установить не удалось.

Были обнаружены и другие нарушения. По итогам рассмотрения материалов арбитражный суд решил привлечь аптеку к административной ответственности, но сумму штрафа для нее снизил до 50 тысяч рублей. Кроме того, суд обязал аптеку передать для уничтожения недоброкачественные лекарственные препараты, изъятые в ходе проверки по делу об административном нарушении. Уничтожению подлежит и указанный выше спрей для грызунов и хорьков.

ИА «Орелград»