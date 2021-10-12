Крупный штраф из-за иностранца получила под Орлом супружеская пара

Семья поплатилась за попытку помочь родственнице мужа.

Обвинительный приговор был вынесен мировым судом судебного участка Глазуновского района Орловской области. Местная семейная пара была обвинена в совершении преступления, предусмотренного ст.322.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Муж и жена, воспитывающие четверых детей и сами не так давно перебравшиеся в Россию из Грузии, решили помочь родственнице мужа обосноваться в нашей стране.

Ей требовалось где-то зарегистрироваться, чтобы начать процедуру оформления российского гражданства. Законных оснований на это у родственницы из Грузии не было. И тогда она попросила о помощи. Как выяснилось, у семейной пары под Орлом имеется частный дом, который она купила не так давно. В этом доме, по словам соседей, никто не проживает, в здании ведется ремонт. Именно там супружеская пара и зарегистрировала родственницу.

Для этого муж и жена представили пакеты документов в Многофункциональный центр Глазуновского района. При этом, как установило позже следствие, фактически предоставлять жилье иностранке они не собирались и знали, что никто в доме проживать не будет. Тем самым, с точки зрения закона, семейная пара осуществила фиктивную регистрацию иностранной гражданки по месту жительства, отразив в поданных документах факт ее постоянного проживания по указанному в них адресу.

Интересно, что каждый из супругов стал фигурантом отдельного уголовного дела, которое было объединено в одно производство. Дело в том, что дом находится в их владении в общей долевой собственности. Поэтому каждый из них представлял в МФЦ свой пакет документов. Виновными были признаны оба. Супруги получили одинаковое наказание – в доход государства они должны выплатить уголовный штраф в размере 100 тысяч рублей каждый. Фиктивная регистрация родственницы буквально обошлась им очень дорого.

ИА «Орелград»