Пшеницу и гречку запретили вывозить из Орловской области

Под запрет попал вывоз двух партий зараженной продукции.

Из Орловской области запрещен вывоз более 5 тысяч тонн продовольственной пшеницы и 250 тонн продовольственной гречихи. Об этом сообщает пресс-служба Территориального управления Россельхознадзора. В первом случае инспекторы проверили партию из 5250 тонн пшеницы, которую готовили к отправке из Орловской области в адрес ООО «Новороссийский зерновой терминал». Однако проверку груз не прошел.

Оказалось, что пшеница заражена семенами сорного карантинного растения, а именно повилики вида Cuscuta spp. В связи с этим владельцу товара было отказано в выдаче карантинных сертификатов, без которых отгрузка запрещена. В противном случае возникает риск проникновения повилики на другую территорию. Судьбу зараженной пшеницы теперь решит сам владелец. Он может отправить ее на специальное предприятие, которое попробует очистить зерно от сорняка, а может переработать или уничтожить.

Вторую зараженную партию орловской продукции забраковали по такой же причине. Сообщается, что 250 тонн продовольственной гречихи планировались к отправке на Украину. Владелец товара представил его для обследования, но тоже не сумел получить заветные фитосанитарные сертификаты. Гречиха оказалась заражена семенами все той же повилики вида Cuscuta sp. Отгрузка зараженной партии была запрещена в соответствии с требованиями Федерального закона «О карантине растений». Добавим, что в отношении владельца груза вынесено постановление о привлечении к административной ответственности в виде штрафа.

ИА «Орелград»